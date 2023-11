THE NEW YORK TIMES - Os preços estão caindo novamente na China após uma pausa de dois meses, com as famílias e as empresas cautelosas em relação aos gastos, mesmo com os bancos controlados pelo Estado injetando dinheiro na construção de mais fábricas.

Preços ao consumidor caíram pela segunda vez em quatro meses na China Foto: Gilles Sabriié/The New York Times

A queda nos preços pode colocar a China à beira de uma condição econômica perigosa chamada deflação, na qual as empresas e os trabalhadores descobrem que recebem menos dinheiro por seus produtos ou por seu trabalho, enquanto suas dívidas permanecem mais pesadas do que nunca.

Nos Estados Unidos, por outro lado, a inflação foi reduzida substancialmente, embora os preços ao consumidor ainda estejam mais altos do que antes da pandemia. A Europa ainda está lutando contra a inflação.

Os preços ao consumidor na China caíram 0,2% em outubro em comparação com o ano anterior, informou o Escritório Nacional de Estatísticas na quinta-feira. A queda dos preços dos alimentos desempenhou um papel importante, principalmente a queda de 30% nos preços da carne suína, uma vez que os agricultores chineses começaram a criar mais porcos.

As mudanças nos preços dos alimentos podem ser abruptas e não necessariamente levam à deflação ou à inflação, que são mudanças no nível geral de preços de uma economia. Excluindo os preços dos alimentos, bem como os preços da energia - a gasolina ficou ligeiramente mais cara na China no mês passado - os preços ao consumidor em outubro subiram 0,6% em relação ao ano anterior, informou a agência de estatísticas.

Gita Gopinath, primeira vice-diretora administrativa do Fundo Monetário Internacional, disse em uma coletiva de imprensa em Pequim na terça-feira que acredita que a China conseguirá evitar a deflação. Os preços fracos dos alimentos e da energia reduziram as medidas gerais de inflação, mas podem não persistir, disse ela.

“Não esperamos ver uma tendência geral de deflação na China - esperamos que, daqui a um ano, a inflação esteja diretamente no território positivo”, disse ela.

Preços ao produtor

Mas a queda nos preços dos alimentos não explica um declínio muito mais amplo nos preços de atacado cobrados pelas fábricas e outros produtores. O índice de preços ao produtor da China caiu 2,6% em outubro, em comparação com o mesmo mês do ano passado; nessa base anual, ele vem caindo há 13 meses consecutivos.

Os preços ao produtor caíram em outubro em relação ao ano anterior para mercadorias que variam de aço e carvão a carros elétricos, embora tenha havido indícios de uma estabilização nos preços dos carros elétricos neste outono.

As ações subiram nas negociações iniciais de quinta-feira em Xangai e Shenzhen, embora a queda nos preços ao consumidor tenha sido um pouco maior do que a queda de 0,1% esperada pelos economistas. Os preços ao consumidor ficaram estáveis em setembro em relação ao ano anterior, subiram 0,1% em agosto e caíram 0,3% em julho.

A fraqueza econômica era visível em um dia de semana recente em Weifang, uma cidade na província de Shandong, no centro-leste da China. Uma rua de quarteirões com lojas que vendiam materiais de construção como tinta, gesso e pisos estava completamente vazia de clientes pouco antes da hora do almoço.

Liu Xinjiang, proprietário de uma pequena loja que fornece aos apartamentos fogões e armários de cozinha novos ou reformados, disse que os preços do aço e do cimento haviam caído drasticamente, enquanto os preços dos materiais de decoração para casa também estavam em baixa. Os preços dos apartamentos nas torres com vista para a rua caíram de 30% a 40% nos últimos anos, disse ele, mas ainda não há compradores e, portanto, ninguém que esteja gastando dinheiro em interiores de cozinha.

“Os apartamentos não podem ser vendidos na China agora”, disse Liu.

A queda dos preços na China é um reflexo da fraca demanda e do excesso de oferta de uma série de produtos. Os apartamentos são os principais ativos das famílias chinesas, representando de três a quatro quintos da riqueza das famílias. As quedas nos preços dos apartamentos deixaram muitas pessoas relutantes em gastar dinheiro.

Os preços das casas existentes em 100 cidades da China caíram em média quase 18% desde agosto de 2021, de acordo com o Instituto de Pesquisas Beike, uma empresa de pesquisa de Tianjin.

As rigorosas restrições da pandemia na China também parecem ter tido um efeito duradouro sobre a disposição dos consumidores e das empresas para gastar, embora a China tenha abandonado abruptamente essas medidas há 11 meses. A confiança do consumidor despencou em todo o país durante os dois meses de lockdown da covid em Xangai na primavera do ano passado, caindo muito mais do que durante a crise financeira global de 2008 e 2009.

Quando as pesquisas de confiança do consumidor não mostraram uma recuperação na primavera passada, o Escritório Nacional de Estatísticas parou temporariamente de divulgar os dados. Mas agora voltou a fazê-lo, e os dados mostram que, após uma pequena recuperação nos primeiros três meses deste ano, depois que as medidas de controle da covid foram suspensas, a confiança do consumidor caiu para níveis quase tão baixos quanto no final do lockdown de Xangai.