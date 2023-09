O Banco do Povo da China (o Banco Central chinês) e a Administração Nacional de Regulação Financeira anunciaram, no fim da quinta-feira, 31, uma redução na entrada mínima exigida para aqueles que compram sua primeira ou a segunda residência no país, além de cortar juros sobre as hipotecas existentes, a fim de apoiar o setor imobiliário, que passa por crise. O mercado imobiliário chinês representa cerca de um quarto do Produto Interno Bruto (PIB) do país e dois terços da riqueza das famílias.

Os órgãos informaram que a entrada mínima para a primeira e a segunda residências estaria agora em 20% e 30% do valor total do imóvel, respectivamente.

Atualmente, grandes cidades têm uma taxa de entrada de cerca de 30% para a compra da primeira casa e 40% ou mais para a segunda, segundo o jornal econômico japonês Nikkei Asia.

China enfrenta crise no setor imobiliário. Foto: Tingshu Wang/Reuters

Segundo a CNN, as taxas das hipotecas existentes para compras de primeira casa poderão ser renegociadas a partir de 25 de setembro e os reguladores incentivam que os bancos ofereçam taxas mais baixas. O veículo afirma que, após o anúncio do banco central chinês, alguns dos maiores bancos comerciais do país, como ICBC, China Construction Bank e Agricultural Bank of China, reduziram suas taxas de depósitos entre 10 e 25 pontos base. / COM DOW JONES NEWSWIRES