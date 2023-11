Chineses têm interesse em trem São Paulo-Campinas e em estatal de energia, diz vice-governador

O vice-governador de São Paulo, Felicio Ramuth, afirmou que as empresas chinesas já sinalizaram interesse em ao menos dois projetos que estão na agenda de licitações do governo do Estado. O primeiro é a Empresa Metropolitana de Águas e Energia (Emae), que o governo espera privatizar no primeiro semestre de 2024, e o segundo é Trem Intercidades, que ligará a capital paulista a Campinas (SP).

“Eu posso dizer que tanto na Emae quanto no próprio Trem Intercidades existe expectativa de empresas chinesas (interessadas), estudos já estão sendo feitos. É claro que isso acontece no leilão e quanto mais participantes, melhor, porque a disputa possa a ser maior”, afirmou após o “Encontro de Promoção de Xangai”, realizado em São Paulo, nesta tarde.

Ele destacou que é importante que sejam companhias com as características técnicas necessárias, mas disse que a modelagem está bem feita para garantir boas empresas para a prestação de ambos os serviços.

Empresas chinesas têm interesse em investir em São Paulo, diz vice-governador Foto: GREG BAKER / AFP

Especificamente sobre a Emae, ele afirmou que o governo está na fase final da modelagem, mas em estágio “bastante adiantado”. “Apesar de ter outras missões e funções, nós estamos separando uma parte das suas funções voltadas à questão da (represa) Guarapiranga, de outras áreas que ela atua, garantindo que possa estar desenhada nesse novo edital”, completou.