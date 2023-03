Cidade americana sofre com fungo que se ‘alimenta’ de Jack Daniel’s

THE NEW YORK TIMES - O fungo alimentado por etanol, conhecido como fungo do uísque, circula há séculos por destilarias e padarias. E tem provocado reclamações de moradores que vivem próximo a destilarias de bourbon, produtores de uísque canadense e fabricantes de rum caribenho. Agora a questão antagoniza moradores do Condado de Lincoln, Tennessee, e a famosa destilaria Jack Daniel’s, fundada em 1866 no Condado de Moore, vizinho.

Há meses, alguns moradores têm reclamado de uma crosta escura que reveste residências, carros, placas de estrada, comedouros de passarinhos, mobílias externas e árvores. Segundo eles, o fungo se espalhou descontroladamente, alimentado pelo vapor do álcool que emana dos barris de carvalho usados no envelhecimento do uísque Jack Daniel’s.

A destilaria Jack Daniel’s construiu seis armazéns conhecidos como “barrelhouses” (casas de barris) para envelhecer uísque na região rural do Condado de Lincoln, lar de cerca de 35 mil habitantes, e está construindo um sétimo galpão em uma propriedade que tem espaço para abrigar mais um, afirmou um porta-voz da empresa. A destilaria pediu ao condado que redefina o zoneamento de uma segunda propriedade onde poderia construir outras seis unidades.

Uma representante da destilaria, Donna Willis, disse a autoridades do condado, em novembro, que 14 “barrelhouses” gerariam anualmente US$ 1 milhão em impostos imobiliários para o condado, que aprovou cerca de US$ 15 milhões para o fundo de gastos gerais do ano fiscal de 2022.

Mas nem todos os moradores estão contentes com a expansão. Christi Long, proprietária de uma mansão construída em 1900 na região, que ela aluga para casamentos e outros eventos, abriu processo contra o condado em janeiro, argumentando que as unidades próximas à propriedade não tinham autorizações.

Árvore no condado de Lincoln coberta pelo fungo do Jack Daniel's Foto: Patrick Long /The New York Times

Um juiz decidiu na semana passada que uma unidade atualmente em construção não havia obtido as autorizações adequadas para ser construída e que a autorização de construção teria de ser rescindida até que a destilaria obtenha autorizações necessárias.

O advogado de Long, Jason Holleman, afirmou que planeja pedir ao juiz para ampliar a ordem para impedir a destilaria Jack Daniel’s de usar outras unidades próximas à mansão de 372 m², conhecida como Manor at ShaeJo.

Long e seu marido, Patrick Long, afirmaram que o fungo do uísque já se espalhou por sua propriedade, escurecendo o telhado e as paredes exteriores, avançando sobre o jardim de pedras e o portão de ferro e manchando os ramos das magnólias. Nas proximidades, o fungo escurece placas de estrada, afirmaram eles.

Os Longs afirmaram que usam uma lavadora de alta pressão para higienizar a casa a cada três meses com água sanitária, mas os fungos sempre voltam. “Se você passar o dedo em um galho das árvores, eles grudam na ponta”, afirmou Patrick Long. “É nojento.”

Christi Long afirmou que sua mansão no Condado de Lincoln “vai ficar preta como carvão” se a destilaria Jack Daniel’s não instalar filtros de ar nas unidades — uma delas fica a cerca de 230 metros de sua propriedade. “Parece que o fungo tomou esteroides.”

Galpão coberto pelo "fungo" do Jack Daniel’s no condado de Lincoln Foto: Ben Sklar/The New York Times

Um advogado que representa o Condado de Lincoln recusou-se a comentar, afirmando que se trata de um processo em andamento.

O gerente-geral da Jack Daniel Distillery, Melvin Keebler, afirmou que a empresa “atende as regulações locais, estaduais e federais em relação aos projetos, construções e autorizações das ‘barrelhouses’”. “Estamos comprometidos em proteger o meio ambiente e a segurança e a saúde dos nossos funcionários e vizinhos.”

Em uma reunião no condado, em novembro, Willis, diretora-geral de serviços técnicos, manutenção e distribuição de barris da empresa, disse que estudos mostraram que o fungo não é perigoso para a saúde e não danifica propriedade. “Pode ser um incômodo?”, disse Willis. “Sim, claro. Um incômodo que pode ser solucionado com limpeza.”

Ela disse que a Jack Daniel’s, contudo, não concordaria em lavar as casas, pois poderia ser responsabilizada por algum dano. Willis afirmou que filtros de ar podem alterar o sabor do uísque Jack Daniel. TRADUZIDO POR GUILHERME MORGENSZTERN RUSSO