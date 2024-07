Quase nenhum tomador de crédito paga Selic. Tampouco ela determina diretamente o custo de oportunidade de projetos de investimentos. As taxas de juros relevantes para essas decisões são as de prazos mais longos, entre um e cinco anos, ou mais. Elas podem ser influenciadas pela Selic e pelas comunicações do BC, mas não são determinadas diretamente pela autoridade monetária. São estabelecidas no mercado, e dependem de vários parâmetros, principalmente das expectativas sobre a inflação futura.

Um simples exemplo deixa claro que os analistas, os políticos e a imprensa muitas vezes superestimam o papel da Selic e/ou a discricionariedade do BC. Suponha que as expectativas de inflação estejam crescendo e se distanciando das metas fixadas pelo Conselho Monetário Nacional e, mesmo assim, o Copom reduz a Selic. Claro, as taxas de juros de curto prazo vão cair, mas as que realmente importam para os agentes econômicos (taxas futuras) vão subir, pela percepção de que a inflação será mais alta, em um movimento conhecido no jargão econômico como inclinação da curva de juros. Ou seja, o BC, por razões políticas ou por erros de avaliação, ao reduzir a Selic, estaria realmente elevando as taxas de juros relevantes para a economia.