A poucas horas do prazo final, nova rodada do leilão da Oi Fibra não tem inscritos

O certame irá ocorrer em 25 de setembro, em audiência na 7ª Vara Empresarial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. A venda da Oi Fibra faz parte do plano de recuperação judicial da operadora.

Caso não surjam candidatos à aquisição, a Oi Fibra vai parar nas mãos da V.tal, empresa de infraestrutura de telecomunicações que firmou o compromisso de arrematar o ativo na ausência de outros compradores.

Primeira proposta foi recusada

A primeira rodada, ocorrida em julho, teve apenas uma proposta e foi recusada pelos credores. Naquela ocasião, a Ligga propôs a aquisição integral da Oi Fibra por R$ 1,03 bilhão, montante significativamente abaixo do mínimo de R$ 7,3 bilhões estipulado pela Oi.

A Vero se habilitou para o primeiro leilão, mas declinou de apresentar uma proposta e não irá participar desta nova rodada, segundo fontes.