Aegea prepara emissão de US$ 500 milhões em green bonds

A Aegea, de saneamento, prepara uma emissão de dívida externa com critérios sustentáveis no valor de US$ 500 milhões, apurou o Broadcast. A operação terá prazo de dez anos e os recursos serão destinados ao pagamento de outra dívida.

Os títulos da Aegea são considerados “sustentáveis” porque significa que a empresa se compromete com compromissos ESG (sigla em inglês para parâmetros ambientais, sociais e de governança). A emissão irá a mercado em um momento que o Brasil tenta se colocar na vanguarda do debate ambiental e de transição energética.

O próprio Tesouro Nacional prepara a sua primeira operação de green bonds para este ano, um dos motivos que trouxe o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a Nova York, nos Estados Unidos, cuja missão é vender o Plano de Transformação Ecológica do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. No mundo, o mercado de dívida com compromissos sustentáveis está perto de alcançar o patamar anual de US$ 1 trilhão, segundo dados de mercado.

Recursos serão usados na compra de dêbentures no valor de R$ 2 bilhões

Os bônus serão emitidos pela Aegea Finance e os recursos direcionados para a Aegea Saneamento Brasil e devem ser utilizados para a aquisição de debêntures de infraestrutura no valor de R$ 2 bilhões, conforme fontes. Não é a primeira vez que a companhia emite títulos de dívida sustentáveis. No ano passado, a Aegea também fez uma emissão de US$ 500 milhões com pegada verde. O sindicato de bancos que está coordenando os green bonds da companhia de saneamento é o Itaú BBA, o Bradesco BBI e o BTG Pactual. Procurada, a Aegea não comentou.

A iniciativa ocorre após a empresa promover, em agosto, a maior oferta pública de debêntures de infraestrutura do País. A operação de R$ 5,5 bilhões, realizada pelas concessionárias Águas do Rio 1 e Águas do Rio 4, parte do grupo Aegea, recebeu o selo de debênture sustentável. O título é atribuído a projetos que geram impactos sociais e ambientais positivos.

Na ocasião, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) subscreveu R$ 1,9 bilhão na operação, cujo montante será destinado ao projeto de saneamento referente aos blocos 1 e 4 do Leilão da Cedae, companhia de saneamento do Rio de Janeiro.





Esta nota foi publicada no Broadcast no dia 19/09/23, às 16h23.

