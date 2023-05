Agência de turismo Tour House vai às compras e planeja alcançar R$ 1,5 bi

Movimentação no Aeroporto Internacional de Cumbica em Guarulhos - FOTO DANIEL TEIXEIRA/ESTADAO Foto: ESTADAO CONTEUDO / ESTADAO CONTEUDO

O turismo corporativo, que movimentou R$ 95 bilhões no ano passado, um salto de 82% na comparação com 2021, já voltou a patamar semelhante a antes da pandemia e este ano pode crescer ainda mais, o que anima empresas do setor a fazer investimentos e buscar aquisições. A Tour House, que atende cerca de 350 empresas, está procurando empresas de menor porte para comprar, abrindo escritórios pelo País e pela América Latina, com planos de chegar a um faturamento anual acima de R$ 1,5 bilhão em 2027.

Para 2023, a expectativa da Tour House é de crescimento de 25% no faturamento, ante os R$ 600 milhões registrados em 2022. O número do ano passado é o mesmo de 2019, antes da pandemia, segundo Alexandre Motta, do Grupo Tour House.

Na crise sanitária, o faturamento da empresa chegou a cair 98%. No projeto de expansão, o grupo tem planos de abrir escritórios no Nordeste e outras cidades do País, em um investimento de R$ 3,5 milhões. O número de funcionários deve passar dos atuais 300 para 600.





Esta coluna foi publicada no Broadcast no dia 01/05/2023, às 17h59

O Broadcast+ é uma plataforma líder no mercado financeiro com notícias e cotações em tempo real, além de análises e outras funcionalidades para auxiliar na tomada de decisão.

Continua após a publicidade

Para saber mais sobre o Broadcast+ e solicitar uma demonstração, acesse