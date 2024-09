ANS lançará audiência pública de ‘combo preço’ para tentar baratear planos de saúde

O tema tem pressionado o governo e o Congresso. Em maio, o líder da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), chegou a fechar um acordo com as operadoras para que interrompessem cancelamentos unilaterais de planos e fossem buscadas alternativas para mitigar os desequilíbrios no setor. Usuários dos planos de saúde, por outro lado, têm exigido a convocação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar os cancelamentos.

As propostas a serem levadas a debate público, porém, acontecem na ANS há alguns anos. “A partir de agora, é como se fosse a ponta do iceberg, mas já passamos por um processo muito longo”, diz Rebello. “A minuta da nota técnica para essa reta final já está praticamente pronta.” Com isso, ele afirma, a ideia é que, após apreciadas as contribuições das consultas públicas, as mudanças sejam publicadas e implementadas já a partir do próximo ano.

Diluição dos riscos

O primeiro item do “combo” diz respeito à diluição dos riscos nos planos de saúde coletivos, o que, para a ANS, deve acarretar na redução no valor cobrado. A ideia é ampliar o número de pessoas no chamado “Agrupamento de contratos”, que hoje reúne planos com até 29 vidas para que os reajustes estabelecidos valham para mais pessoas. “Isso dá uma proteção maior ao sistema porque, se houver um beneficiário puxando os custos para cima, esse reajuste é diluído entre mais participantes”, afirma Rebello. “Nas simulações feitas até agora, os planos menores perdem a discrepância nos reajustes e passam a ter um comportamento similar aos outros.”

Ainda em relação aos planos coletivos, outro objetivo das mudanças é dar mais transparência aos contratos, principalmente em relação a reajustes. Com isso, diz Rebello, os consumidores poderão ter mais clareza ao tomar decisões. Poderão comparar os reajustes aplicados, avaliar uma eventual portabilidade para planos com condições melhores, sabendo o porcentual de reajuste e o valor final do plano.