Após ajuste com plano de recuperação, Casas Bahia monta novas frentes de financiamento

A Casas Bahia já tem a estrutura de um FIDC que foi montada em 2023 pela gestora Polígono, do BTG Pactual. Os dois principais credores da varejista, Bradesco e Banco do Brasil, segundo apurou a Coluna, avaliam usar esse veículo, para fazer a transição do financiamento do crediário de dívida bancária para esse novo formato. Na última teleconferência com investidores, o CEO da companhia, Renato Franklin, disse que o FIDC era o único ponto atrasado das promessas da gestão, mas afirmou que a estrutura estava pronta.

Além disso, a empresa também conversa com outros investidores para uma eventual nova estrutura de FIDC que conte com 20% do dinheiro vindo da Casas Bahia e o restante de investidores e bancos. Existe ainda uma estrutura menor nessa mesma classe de fundo de investimento feita no próprio Banqi, instituição financeira da varejista.

Para varejista, FDIC é forma mais barata

Para a empresa, a estrutura do FIDC é uma forma mais barata de captar recursos no mercado. Do lado do banco, ajuda a diminuir o risco de crédito, que fica com o fundo.

Enquanto todas essas negociações são desenvolvidas, a empresa ainda tem fechado contratos de financiamento do crediário via dívida bancária com garantia de recebíveis. Isso é possível pois a empresa colocou correspondentes bancários nas lojas que agora podem receber pagamentos via boleto bancário, o que permite a garantia para bancos que aderirem a esse modelo.