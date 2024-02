Após pandemia, prédios corporativos têm recorde de locação em São Paulo

Os novos contratos de áreas locadas (chamada absorção bruta, no jargão do setor) chegaram a 137 mil m² no quarto trimestre de 2023, um salto de 153% na comparação com o mesmo período de 2022, em um sinal de aquecimento. Já no acumulado de 2023, as locações totalizaram 452 mil m², alta de 37% perante 2022 e o maior resultado da série histórica iniciada em 2007.

Por sua vez, o saldo entre áreas locadas e as áreas devolvidas (absorção líquida) foi de 73 mil m² no quarto trimestre, alta de 170%, e de 142 mil m² no ano, expansão de 19%. O resultado indica que muitas empresas ainda optaram por devolver os imóveis, como parte de um ajuste no tamanho das operações. Ainda assim, a absorção líquida ficou acima da média histórica, de 120 mil m² por ano. Há pouco tempo, em 2020 e 2021, as devoluções superaram as novas locações.

Indicadores superaram expectativas

Os indicadores de demanda das empresas por novas áreas superaram as expectativas, o que aponta uma recuperação mais consistente do que a esperada, na visão da Newmark. A maior parte dos contratos de locação assinados no fim do ano passado envolveu empresas das áreas de tecnologia, finanças e investimentos. Também foi notado um movimento relevante por parte da indústria, sobretudo por agentes dos setores de automação, equipamentos e farmacêuticas.

Entre as maiores movimentações recentes está a da empresa chinesa Bytedance, dona do TikTok. Ela alugou em outubro cinco andares (8,7 mil m²) do Infinity Tower, prédio icônico no Itaim Bibi. Curiosamente, é o mesmo edifício que sediou a americana Meta, dona do Facebook e Instagram. A Meta deixou o local em 2022 como parte de um plano global de corte de custos com escritórios.