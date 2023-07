Banco Original receberá aporte de R$ 500 milhões para ampliar crédito

Banco Original terá foco em empresas . FOTO: MARCELO CHELLO / ESTADAO Foto: Marcelo Chello / undefined

Um mês depois de anunciar a reorganização dos negócios financeiros do grupo J&F, a companhia resolveu capitalizar o Banco Original e fará um aporte de R$ 500 milhões na operação. Os recursos vão ser usados para dar mais força para as operações de crédito. Após as mudanças, o banco se focou nos empréstimos para empresas, enquanto o PicPay ficou com a carteira de pessoas físicas e já acumula mais de 35 milhões de clientes ativos mensais. O movimento de capitalizar o Original é parte importante da estratégia de expandir a carteira de crédito no atacado do banco. A meta é chegar a R$ 11 bilhões ao final do ano, o que representa um crescimento de 57% em relação ao fechamento de 2022.

O foco do banco são os segmentos de médias e grandes empresas, além das companhias de maior porte e o agronegócio, o berço dos negócios do grupo. Com o aporte, o Banco Original passará a ter R$ 4,7 bilhões em capital. Dos R$ 500 milhões que o banco pretende fazer, e que ainda dependem de autorização do Banco Central, R$ 350 milhões serão integralizados e os R$ 150 milhões restantes poderão ser utilizados no período de um ano.

O Original já vinha com níveis de capital acima do mínimo exigido pelo BC. Ao final de 2022, tinha índice de Basileia, que mede quanto pode emprestar no crédito sem comprometer sua estrutura, de 12,8%, ante 11% exigidos pelo regulador.

Além do aporte, o Original está aumentando sua presença física em regiões do Brasil. Neste ano, mais do que dobrou o número de escritórios, de sete espaços para 17. A reorganização dos negócios financeiro da J&F, anunciada com exclusividade pelo Broadcast, começou a ser comunicada aos clientes em 15 de junho e deve estar completa este mês.