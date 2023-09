Banco24horas tem recorde de depósitos apesar do avanço do dinheiro virtual

O Nordeste foi a região que mais realizou depósitos na rede no primeiro semestre, com R$ 750 milhões, seguida pelo Sudeste, com R$ 676 milhões Foto: MILTON MICHIDA / AE

No primeiro semestre deste ano, os caixas eletrônicos do Banco24Horas receberam R$ 1,9 bilhão em depósitos de dinheiro em espécie, um recorde e também um volume maior que o de todo o ano de 2022, de R$ 1,4 bilhão. O salto acontece a despeito do maior uso de pagamentos digitais pelos brasileiros, com o Pix crescendo 72% em volume de transações entre julho de 2022 e o mesmo mês deste ano.

A rede de atendimento bancário pertencente à TecBan vê no crescimento dos depósitos um reflexo da estratégia de aumentar a rede de caixas eletrônicos, em especial os chamados recicladores, que utilizam as notas que os clientes depositam para alimentar o reservatório para saques.

Dos 24 mil caixas da rede, que estão em 1.100 cidades, 3.600 são recicladores. No ano passado, esse número era de 3.300. O gerente de produtos da TecBan, Ricardo Garcia, afirma que além de um serviço a mais aos usuários, os equipamentos geram mais eficiência para a rede ao reduzir o transporte de valores. No ano passado, a TecBan investiu R$ 50 milhões em recicladores.

Informalidade e bancarização ainda baixa explicam uso do dinheiro vivo

Garcia afirma ainda que o volume de depósitos mostra que o dinheiro vivo continua importante no País diante de fatores como a economia informal e a existência de dezenas de milhões de pessoas que ainda não têm conta em banco. A região Nordeste do País foi a que mais realizou depósitos na rede no primeiro semestre, com R$ 750 milhões, seguida pelo Sudeste, com R$ 676 milhões.





