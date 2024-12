Bluepex, de cibersegurança, compra concorrente e inicia fase de aquisições

A transação inaugura um ciclo de aquisições para a companhia. A expectativa é fechar ao menos duas novas compras no próximo ano, conforme plano traçado junto aos investidores do grupo, a KPTL. A gestora é um dos principais nomes da área de venture capital, (capital de risco voltado a empresas em estágio nascente) e fez um aporte inicial de R$ 6 milhões na empresa de cibersegurança em 2018. A KPTL já investiu em mais de 120 companhias e, além da BluePex, tem atualmente outras 60 apostas no portfólio.

Fundada em 1997, a BluePex atua no atendimento a médias empresas e tem hoje 1.100 clientes, em contratos com pagamentos mensais recorrentes. É responsável pelo monitoramento de 120 mil dispositivos. O grupo, que não informa o faturamento, vem crescendo a um ritmo de 30% ao ano.