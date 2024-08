Bônus do seguro auto é usado por 15 milhões de clientes; novas regras estão suspensas

Sistema dá descontos na renovação de contratos quando o cliente aciona menos o seguro Foto: Daniel Teixeira /Estadão - 08/11/2023

Cerca de 15 milhões de beneficiários de seguros automotivos no Brasil, ou 70% do total, se beneficiam do sistema de bonificação, que dá descontos na renovação de contratos quando o cliente aciona menos o seguro. O dado é da Federação Nacional de Seguros Gerais (FenSeg), e foi obtido com exclusividade pelo Broadcast.

PUBLICIDADE Através da entidade, as seguradoras discutiram e tentam implementar mudanças no sistema de bonificação, para impedir práticas como a transferência do bônus entre diferentes CPFs. As alterações entrariam em vigor no dia 3, mas foram suspensas pela Superintendência de Seguros Privados (Susep), após pedido da Federação Nacional dos Corretores de Seguros (Fenacor). A entidade afirmou que as mudanças teriam efeitos negativos para o mercado, corretores e consumidores, e que seriam anticoncorrenciais. Ao longo dos debates, a Fenacor se posicionou contrária às mudanças. O presidente da FenSeg, Antonio Trindade, afirma que não há ação coordenada, dado que cada seguradora atribui um patamar de desconto nas renovações para cada “nível” de bonificação do cliente.

Dez degraus

O sistema de bonificação do seguro automotivo classifica os segurados em 10 degraus, de acordo com a média de acionamento das apólices. Ou seja: quanto menos um cliente aciona o seguro, seja por acidente ou roubo, mais bem classificado ele é. Como forma de incentivar a renovação das apólices, as seguradoras concedem descontos que aumentam quanto maior for a nota.

“Não existe uma padronização, uma cartelização. Cada seguradora faz o que acha que tem de fazer, e dá o bônus que acha razoável”, diz Trindade ao Broadcast. De acordo com ele, as mudanças foram discutidas ao longo de mais de um ano, e o sistema de bonificação existe há três décadas.

Uma das demandas das seguradoras é que o bônus não possa ser transferido de um cliente para o outro. A ideia é que o segurado possa levar consigo a classificação que possui na atual seguradora se decidir mudar a apólice para outra empresa, mas que não possa utilizar a bonificação de outra pessoa, prática que, segundo Trindade, é utilizada por alguns agentes de mercado para atrair novos clientes.

Na quinta-feira, 8, a FenSeg se reuniu com a Susep para tratar da suspensão. De acordo com Trindade, a federação explicou as mudanças que as seguradoras pretendem implementar. “Eu espero que ao longo de agosto, consigamos chegar a um denominador comum e tocar a vida, não precisamos desse ruído todo”, diz ele.





