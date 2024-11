Brasileiros vão se mimar na Black Friday, com homens à frente das compras

Ao contrário do que poderia ser o senso comum, os homens estão entre os brasileiros que mais planejam gastar na data, com 90% das intenções de compra. Entre eles, a maioria prevê comprar roupas e sapatos novos (68% e 66%, respectivamente), sendo que 55% querem levar algum eletrônico novo para casa.

Entre os brasileiros que planejam ir às compras, 65% vão aproveitar a promoção para comprar presentes para alguém, sendo que boa parte adiantará as compras de Natal. “Isso demonstra que os brasileiros preferem economizar do que deixar para a última hora e acabar gastando mais”, diz Renato Meirelles, presidente do Instituto Locomotiva. “Embora as compras para presentear sejam menos frequentes entre os homens em comparação às mulheres, 62% deles pretendem comprar algo para dar de presente este ano.” As roupas lideram as intenções, com 24%, seguidas por calçados (18%) e eletrônicos (15%).

Roupas são mais desejadas

Entre as mulheres, 88% pretendem comprar algum item nesta Black Friday. As categorias de produtos mais desejadas por elas são roupas (76%), seguidas por produtos de beleza e perfumaria (75%), e calçados (66%). Além disso, 7 em cada 10 mulheres pretendem presentear alguém, especialmente em categorias como roupas (28%) e produtos de beleza (24%).

A pesquisa foi feita com 1.185 pessoas em todo o País, entre 4 e 13 de novembro.