BV aproveita ‘boom’ em renda fixa para melhorar eficiência no atacado

O BV está ampliando sua aposta no mercado de capitais diante da possibilidade de irrigar outros negócios voltados para empresas, fortalecer sua área de atacado e melhorar a rentabilidade. O mercado de crédito privado, no qual empresas levantam recursos com emissão de títulos como debêntures, certificados de recebíveis do agronegócio e imobiliários e fundos de recebíveis, registrou um enorme crescimento nos últimos anos e em 2024 é um segmento que renova recordes.

PUBLICIDADE Para o BV, essa é uma ótima oportunidade para estreitar a relação com clientes e apresentar outros serviços e produtos. “O mercado de crédito privado é uma arma importante no cross sell (venda de outros serviços e produtos)”, diz o diretor executivo de atacado do BV, Rogério Moroni. Na outra ponta, o banco aumenta a eficiência de seu capital em relação ao crédito tradicional e o potencial de retorno da instituição. A expectativa do banco é de que os volumes de captações feitas no mercado de renda fixa crédito privado se repitam em 2025. “Acreditamos ser este o novo patamar, o mercado amadureceu bastante”, diz o superintendente de mercado de capitais do BV, Marcos Oliveira Garcia. Em busca das médias Nos últimos sete anos, o BV tem reduzido sua exposição entre empresas grandes, com faturamento acima de R$ 4 bilhões, e aumentando nas médias, com faturamento entre R$ 300 milhões e R$ 4 bilhões anuais.

Muitas delas nunca tiveram acesso ao mercado de capitais e a ideia do BV é ajudar essas empresas a chegar a até ele. Garcia afirma que das mais de 100 operações feitas no mercado de capitais este ano, 30% são de novos entrantes.

Mais recentemente, o BV reforça presença no segmento de empresas que chama de upper midle, aquelas com faturamento entre R$ 100 milhões e R$ 300 milhões. “Nossa abordagem é de relacionamento com essas companhias, com bankers (funcionários) dedicados, olhando para o crédito e para o cross sell”, disse Moroni. De acordo com ele, o BV está nesse momento discutindo internamente o plano estratégico para ampliar ainda mais essa carteira, o que exigirá novas contratações pelo banco no ano que vem.

Olhando para eficiência de capital e retorno, o BV está focando também na estruturação de fundos de investimento em direitos creditórios (FIDCs). Em 2024, o BV realizou 25 operações, o que é um número recorde para o banco. Além de estruturar os fundos, o BV fica com uma parte do fundo em sua tesouraria.





