C6 abre sala VIP própria no aeroporto de Guarulhos

O C6 Bank abrirá nesta quinta-feira (20), uma sala VIP no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. O espaço, que será exclusivo dos clientes do banco digital, é parte da estratégia de aumentar a fidelidade dos 22,9 milhões de clientes, principalmente os do segmento de alta renda.

Hoje, os clientes do C6 têm acesso a esse tipo de espaço nos aeroportos, inclusive em Guarulhos, mas as salas são geridas pelas bandeiras e compartilhadas com correntistas de outros bancos. Em alguns casos, há um alto fluxo em horários de pico. “Decidimos construir uma sala, e teremos o controle de acesso”, afirma Maxnaun Gutierrez, chefe de produtos do C6.

O acesso será liberado aos clientes que têm cartão C6 Carbon, emitido com a bandeira Mastercard Black. Até o momento, não há previsão de construção de salas similares em outros aeroportos. De modo temporário, o banco digital montou um espaço exclusivo no aeroporto de Porto Seguro (BA) nas temporadas de verão dos dois últimos anos.

C6 Bank tem apostado em clientes de alta renda

Instalar um espaço exclusivo no principal terminal de viagens internacionais do País não é uma iniciativa isolada. Um dos produtos mais conhecidos do C6 é a conta global, aberta pelo aplicativo do banco, em processo mais simples que o exigido em grandes instituições.

“Fomos o primeiro banco do País a lançar uma conta em real e em euro. O principal foco são viajantes ou pessoas que têm contas no exterior”, diz Gutierrez. Esse objetivo ficou em segundo plano durante a pandemia, mas agora volta a ganhar força.

Banco busca espaço na alta renda com mais oferta de tecnologia

A oferta da conta internacional é um exemplo da estratégia do C6. O banco voltou-se especialmente aos clientes de alta renda, mas não apenas no chamado private, que é o topo da pirâmide. Ao contrário da baixa renda, esses clientes já estavam nos bancos. “Os bancos sempre atenderam e cuidaram da alta renda, e esses clientes nunca pagaram tarifa. O que o C6 sempre entendeu é que eles eram bem servidos, mas a oferta mais ampla era para o private”, afirma ele.

Segundo o executivo, o banco digital buscou espaço nesse mercado com mais oferta de tecnologia. A conta global, novamente, explica a lógica: nos grandes bancos, a abertura de contas fora do País exigia a entrega de muitos documentos, e ao menos uma viagem ao local onde a conta seria aberta. No C6, o processo é feito pelo aplicativo.

Fidelização é desafio dos bancos digitais

O C6 julga ter produtos e serviços tão completos quanto a dos grandes bancos, mas avalia que o cliente ainda precisa entender isso para ter a instituição como a principal de sua vida financeira.

Desde o ano passado, o banco começou a contratar o que chama de Carbon Partners, gerentes de atendimento que também fazem assessoria de investimentos. “Construímos uma oferta vantajosa, completa, mas em uma velocidade difícil de o cliente entender”, afirma. “O cliente veio pela tag, pelo cartão, adorou a oferta, mas ele deve entender o guarda-chuva pelos Carbon Partners.” Hoje, são mais de 400 profissionais.

Aumentar a vinculação dos clientes é um desafio com que os bancos digitais e fintechs lidam em um momento de ajustes no mercado, motivados pelos juros elevados. No caso do C6, a disputa é diretamente com os grandes bancos, que têm visto na média e na alta renda a melhor fonte de clientes em um cenário de alta da inadimplência na base da pirâmide, que leva à necessidade de maiores provisões e afeta a rentabilidade.

