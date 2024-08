CAF financia pesquisa sobre empreendedorismo negro coordenado por PretaHub

A partir daí, a expectativa é influenciar políticas públicas, bem como o mercado consumidor e financeiro, segundo Adriana Barbosa, diretora da PretaHub.

Na primeira fase, estão sendo coletados dados de empreendedores negros de vários segmentos e com empresas em diferentes níveis de maturidade. A expectativa é fazer 2 mil entrevistas, com o primeiro relatório sendo publicado no início de outubro. O CAF está investindo US$ 150 mil no trabalho.

Versão anterior

Ampliada para cinco países da América Latina, a pesquisa replica uma edição anterior, feita exclusivamente no Brasil, em 2019, a pedido do JPMorgan. A partir dela, foi criado o primeiro mapa sistêmico do empreendedorismo negro no País, que ia além de informações meramente financeiras.

De acordo com Adriana, a partir da pesquisa de 2019 foram lançadas várias iniciativas de estímulo a esse mercado. Como, por exemplo, o projeto de lei do Senado que incentiva o empreendedorismo negro, bem como o lançamento do Black Founder Fund, fundo de investimento do Google para startups fundadas e lideradas por pessoas negras.