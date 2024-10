Caixa quer lançar follow on bilionário de braço de Seguridade ainda em 2024

Até agora, houve menos de dez ofertas de ações na B3 este ano, sendo que a da privatização da Sabesp, realizada em julho, foi a de maior volume, movimentando R$ 14,8 bilhões. Os juros altos no Brasil e nos Estados Unidos e as incertezas quanto ao rumo das contas públicas brasileiras têm dificultado a venda de ativos de renda variável, e impedido estreias, os IPOs, que não acontecem desde agosto de 2021.

A Caixa vê espaço para que a oferta da Seguridade prospere mesmo nesse ambiente adverso. Neste ano, as ações da companhia subiram 18% na Bolsa, mesmo com as notícias sobre o follow on, que em geral pressionam as ações. O crescimento do lucro da companhia tem impulsionado o papel.

O banco público aprovou a venda de um lote equivalente a 2,75% das ações da empresa, o que a preços de hoje, movimentaria R$ 1,2 bilhão. A oferta será secundária, e os recursos arrecadados irão para a Caixa.

Não há intenção de vender um lote extra. O objetivo do banco público é enquadrar a Caixa Seguridade nas regras do Novo Mercado da B3, que exige que a quantidade de ações das empresa em circulação no mercado seja de pelo menos 20%. Hoje, 17,25% do capital da holding está na Bolsa.