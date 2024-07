Carlos Piani é cotado para assumir Sabesp após a privatização

Após a divulgação oficial da oferta, hoje, a operação deve ser liquidada na próxima segunda-feira, 22. A conclusão do processo, contudo, ainda depende do cumprimento de procedimentos regulatórios, e deve acontecer até o final deste ano, quando deve ser indicada a nova diretoria.

Piani é presidente independente do conselho de administração da Equatorial e chegou a figurar na lista de 15 possíveis candidatos a assumir a mineradora Vale. Ele está na Equatorial desde 2006, onde já foi diretor financeiro e presidente da Cemar. Também atuou no banco BTG Pactual, Vinci Partners, Kraft-Heinz, PDG, Brasil Brokers, HPX Corp., Ambipar, Hapvida e Vibra Energia. Há dois anos ele comanda a Modular Data Centers.

Segundo uma pessoa com conhecimento do assunto e que aceitou falar sem ter o nome revelado, a empresa está buscando um nome de peso para o cargo. “Tem que ser alguém que caiba na cadeira”, disse a fonte. A Sabesp é uma gigante do saneamento, atende mais de 300 municípios e faturou R$ 40 bilhões em 2023, com lucro consolidado de R$ 2,8 bilhões. A empresa terá como um dos principais desafios fazer frente a investimentos de R$ 70 bilhões.

Na avaliação dessa fonte, o executivo que assumir a companhia paulista precisará atuar de maneira estratégica e terá “como grande desafio cumprir as metas de universalização” no Estado em cinco anos. Também caberá a ele a implantação de um modelo de gestão focado em resultados e criação de indicadores.