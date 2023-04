CBIC vai trocar de comando depois de nove anos

Renato de Sousa Correia, que será o novo presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção Foto: Ruy Hizatugu

A Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC) passará por uma mudança no seu comando após nove anos. O atual presidente, José Carlos Martins, chegará ao fim do seu mandato em junho. Ele assumiu o cargo em agosto de 2014 e foi reeleito por duas vezes. No seu lugar entrará Renato de Sousa Correia, que atualmente é vice-presidente da CBIC para a Região Centro-Oeste. Correia será confirmado na presidência mês que vem, quando haverá eleição com chapa única.

Martins ficou à frente da CBIC por um dos ciclos mais difíceis para a indústria da construção. Ele assumiu a liderança em agosto de 2014, quando o Brasil mergulhava na recessão econômica que detonou problemas graves para o setor, como queda nas vendas de imóveis, a onda de distratos, além de atrasos de pagamentos de obras do Minha Casa Minha Vida (MCMV) e do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). Mais recentemente, ainda houve a pandemia e a explosão de custos de materiais.

Lei dos distratos foi implementada na atual gestão

Na última década, mais de 1 milhão de empregos na construção foram cortados. Ao longo desse período, Martins trabalhou para implementar a lei dos distratos, aprimorar os programas habitacionais e colocar o PIB da construção em rota de crescimento de novo, recuperando centenas de milhares de empregos perdidos.

Correia, seu sucessor, é engenheiro civil de formação e diretor da Vega Incorporações. Logo no começo da sua gestão, pode pegar a votação da reforma tributária em Brasília (caso não seja votada até a metade do ano) e terá que ajudar conduzir o setor em um ciclo de juros altos.

Esta coluna foi publicada no Broadcast no dia 24/04/2023, às 11h42

