Com demanda de R$ 1 bi, Orizon capta para bancar projeto de lixo com a Sabesp

A emissão atraiu 40 gestoras e também teve parte destinada a pessoas físicas. Os papéis têm prazo de 18 anos e nove meses e todos os recursos são para bancar a obra, chamada de waste-to-energy.

Este tipo de projeto, em que o lixo é utilizado como biomassa para a geração de energia, é muito conhecido no Japão e na Europa, locais com pouco espaço para aterros sanitários, mas ainda não existem na América Latina. Só no Japão são mais de mil usinas; na Europa são 519 - três delas à beira do rio Senna, em Paris. No mundo, são 2.448 plantas, que tratam mais de 600 mil toneladas de resíduos por dia.

Empreendimento em Barueri

O projeto da Orizon e da Sabesp está em construção em Barueri, na grande São Paulo, com 21% concluído. O plano é começar a operar em 2027. A capacidade instalada é para gerar 20 MW de energia. O volume de processamento da planta pode chegar a 870 toneladas de resíduos por dia. O investimento total é de R$ 600 milhões. A energia a ser produzida já está vendida por 20 anos em leilão do governo federal.

Esta não é a única parceria da Orizon, uma das raras empresas que abriu o capital na B3 nos últimos tempos a ter ação atualmente acima do que vendeu na época da listagem. Segundo levantamento do BTG, é a ação que mais se valoriza entre as várias empresas que abriram o capital desde 2021. O papel saiu a R$ 22 na oferta em fevereiro daquele ano e fechou cotado a R$ 44,05 nesta quinta-feira, 8.