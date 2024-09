Com ex-IRB como CEO, seguradora leva apólice de US$ 117 bi da Petrobras

Embora seja relativamente pequena no mercado brasileiro, a Sombrero atendeu às condições da licitação da petroleira, muitas delas relativas à solidez das potenciais candidatas, e conseguiu proteger todo o risco através de resseguros, contratados com o auxílio de uma corretora.

Além de proteger os ativos, o seguro tem a chamada cobertura de lucros cessantes, que é acionada pelas empresas quando eventos de força maior interrompem suas operações e a geração de receitas.

Apetite amplo de resseguradoras

De acordo com o CEO da Sombrero, Leonardo Paixão, o apetite das resseguradoras internacionais foi amplo porque o risco das operações da Petrobras é bastante conhecido - e coberto - pelo mercado. A corretora WTW, antiga Willis Towers Watson, buscou as resseguradoras que aceitaram assumir o risco, majoritariamente internacionais.

Paixão já foi CEO do IRB Re, e é um dos veteranos do setor financeiro reunidos em torno do negócio. Estruturada entre 2020 e 2021 e operacional desde 2022, a Sombrero é controlada por uma holding de investimentos dedicada ao mercado de seguros, a eNova. No primeiro semestre deste ano, arrecadou R$ 256,8 milhões em prêmios, quase quatro vezes mais que no mesmo período do ano passado.