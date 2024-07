Com Olimpíada, operações de câmbio começaram a aumentar antes das férias

Este comportamento também foi observado em 2022, ano da Copa no Catar, quando, a quatro meses de seu início, houve o aumento de 482% no volume transacionado em rial catariano. O dólar americano, também aceito naquele país, apresentou aumento de 34% no mesmo período entre os clientes do Grupo Travelex.

Há, porém, algumas diferenças, como a participação feminina na aquisição de moedas. Enquanto no Catar as mulheres eram 43,1% do público, agora elas representam 47,9%. Essa diferença pode ser explicada pela natureza dos eventos (apenas futebol masculino vs 28 modalidades para ambos os sextos). Também pela diferença cultural presente no Catar.

Público envelheceu

Em questão de idade, o público envelheceu: 45% dos clientes do público de Paris têm até 45 anos e 46,4% mais de 50 anos. No público do Catar, essas faixas etárias representavam, respectivamente, 49,4% e 40,9%. Já o tíquete médio (em dólar) no Catar foi de US$ 915. Em Paris, até o momento, é de US$ 809. Na Olimpíada, o volume operado (em dólar) foi 29,7% inferior ao operado no Catar.

O público dos dois eventos são majoritariamente compostos por engenheiros, empresários, advogados, médicos e economistas. Segundo o Grupo Travelex, a base do levantamento são as 16,3% das transações de câmbio feitas no País de janeiro a maio que intermediou.