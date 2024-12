Com piora dos juros, gigante imobiliária Greystar reduz planos no Brasil

O Ayra Pinheiros, em São Paulo, é o primeiro prédio da Greystar no Brasil Foto: Divulgação/SKR

A norte-americana Greystar, maior empresa do mundo em prédios residenciais destinados à locação, revisou os seus planos de crescimento no Brasil. O objetivo ainda é crescer, mas os projetos foram reduzidos em função das dificuldades da economia, tanto daqui quanto do exterior.

PUBLICIDADE Há um ano, a Greystar lançou um fundo de investimento para captar R$ 1 bilhão para desenvolver uma nova leva de empreendimentos por aqui. No entanto, o negócio não se concretizou por causa da subida dos juros, que desestimulou investidores a assinarem cheques tão grandes. A Greystar atua abrindo fundos que bancam os projetos. A empresa fica com uma participação minoritária, concentrando-se na locação e na gestão dos imóveis, enquanto os sócios financeiros fazem o maior aporte e ficam como majoritários. Foi assim no primeiro fundo local, aberto em 2020, que teve Greystar (5%), Cyrela (20%) e o fundo de pensão canadense CPP (75%). Em busca de um novo caminho “As taxas de juros mais altas ao redor do mundo direcionaram os recursos para a renda fixa, e os grandes investidores globais estão segurando os aportes. Eles ainda vão levar cerca de um ano para voltar. Então, estamos buscando um novo caminho”, contou o líder da Greystar no Brasil, Vitor Costa, em entrevista para a Coluna.

“Agora buscamos o investidor local, como gestoras especializadas em mercado imobiliário, com conhecimento e apetite pelo setor”, disse Costa. “Estamos avaliando oportunidades. Em breve anunciaremos parcerias”.

Com isso, a pretensão de captar R$ 1 bilhão foi revista. Agora, é mais factível levantar de R$ 300 milhões a R$ 600 milhões, o que seria suficiente para erguer de três a cinco empreendimentos, numa combinação de capital dos cotistas com tomada de financiamento.

Tese segue a mesma

Já a tese de investimento do novo fundo continuará a mesma: atender o público de classe média nos grandes centros, onde existe o maior potencial de ganho de escala. Este é um segmento ainda pouco explorado, uma vez que as maiores empresas do setor têm oferecido aluguel de apartamentos em bairros nobres para o público de alta renda. A exceção é a Luggo, do grupo MRV&Co, focada na classe média.

“A Selic alta é ruim, porque encarece o custo das dívidas e desestimula investimentos. Por outro lado, também dificulta a compra do imóvel pela pessoa física, o que reforça a demanda pelo aluguel”, observou o executivo.

No novo projeto, a Greystar pretende ofertar apartamentos mobiliados, lazer no condomínio, dispensa de fiador e todas as contas (água, luz, internet) em um único boleto para o inquilino. O foco é atender solteiros e famílias pequenas em plantas de um e dois quartos, mas com opções maiores.

Projetos estão no cronograma

O líder da Greystar no Brasil disse que os projetos anunciados há quatro anos, quando a empresa desembarcou no País, estão evoluindo dentro do cronograma e com aluguel até maior que o previsto. Ao todo são sete prédios voltados ao público de alta renda, comercializados sob a marca Ayra. O primeiro deles foi inaugurado em Pinheiros há um ano e atingiu ocupação média perto de 90%. As próximas aberturas são em Higienópolis (este mês), Pinheiros, Moema e Perdizes (2025), Vila Madalena e Brooklin (2026).

No começo deste ano, a Greystar também assumiu a operação de moradias estudantis da Share, composto por cinco prédios em São Paulo e no Rio Grande do Sul, como mostrou a Coluna do Broadcast na época. Ao todo, a Greystar tem R$ 2,1 bilhão em ativos sob gestão no Brasil, sendo 1,7 mil unidades da Ayra e 1,9 mil quartos da Share, totalizando 3,6 mil unidades. No mundo todo, são mais de 1 milhão de apartamentos e quartos sob gestão.





