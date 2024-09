Compra e venda de fatias minoritárias de empresas crescem no 1º semestre

De acordo com a assessoria financeira especializada na área, há vários motivos para o movimento. Um deles é que, de maneira geral, muitos sócios minoritários tinham decidido vender suas empresas antes da pandemia e houve um represamento dessas transações. Sem encontrar condições favoráveis para fechar o negócio de lá para cá e com necessidade de fazer caixa, acabam vendendo fatias menores e reservando parte do patrimônio para passar adiante em um momento mais favorável.

Por outro lado, as empresas brasileiras de capital aberto, mas pouco negociadas na Bolsa, estão com endividamento recorde (medido por geração de caixa sobre despesas financeiras) desde o primeiro semestre do ano passado. É o pior patamar dos últimos sete anos. O primeiro semestre de 2024 foi também o período com maior número de recuperações judiciais nos últimos dez anos.

Busca por capital reflete baixo crescimento

Além disso, com exceção do ápice da pandemia em 2020, estas empresas vêm tendo dificuldade para crescer. No último trimestre, o faturamento delas encolheu em 1,3%. Com isso, muitas precisaram levantar capital para equacionar seu endividamento, o que acaba também reforçando as transações minoritárias.

Um outro motivo está na crise de crédito causada pelas Americanas, no ano passado. Sem alternativa para tomar recursos via bancos, muitas empresas acabaram recorrendo a companhias especializadas em special situations (que emprestam a empresas em dificuldades) e contraíram dívidas caras, geralmente para serem pagas em 12 meses. É exatamente agora o vencimento e, para evitar uma bola de neve, muitas estão buscando alternativas, como a venda de ações.