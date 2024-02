CondoConta encerra o ano com aportes totais de R$ 194 milhões

No total, a fintech alcançou a marca de R$ 90 bilhões em gestão de patrimônio condominial, com mais de R$ 650 milhões em transações. O CondoConta foi lançado com a oferta de conta gratuita, transações e emissão de boletos. Passou posteriormente a oferecer produtos para síndicos, condôminos e administradores, como a prestação de contas em tempo real, automação de boletos e balanços, financiamentos, seguros e o principal produto da fintech, a antecipação da cota condominial.





Este texto foi publicado no Broadcast no dia 14/02/24, às 15h52

