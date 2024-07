Distribuidoras de equipamentos hospitalares criam empresa para atuar em SP

Para ele, o fato de o grupo ter capilaridade nacional facilita as negociações com os grandes grupos hospitalares, que têm ganhado peso no País nos últimos anos. Também que abram a porta para novos marcas entrarem no mercado brasileiro.

O movimento de criação da joint venture também vai na linha da consolidação do setor de saúde. O mercado de equipamentos médicos - principalmente o de locação, por conta da recorrência de receitas - também tem visto vários negócios nesse sentido. No ano passado, a holding de participações da Unimed criou uma joint venture com a empresa de aluguel de equipamentos Blue Health (que tem como sócios os gestores Kinea, EB Capital e Lazuli Partners), com a expectativa de investir R$ 3 bilhões no primeiro ano de operação. Em outro movimento de consolidação, a Clean Medical adquiriu a Agile Med, em dezembro, por valores não revelados.

Esta nota foi publicada no Broadcast+ no dia 23/07/2024 às 16h03

