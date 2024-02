Dock quer triplicar fatia da América Latina nas receitas em três anos

A Dock opera em 11 países da América Latina, após estrear em El Salvador e na Guatemala. A expansão internacional começou há três anos, com a compra da Cacao, empresa mexicana de processamento de cartões. Desde então, chegou a novos mercados de forma orgânica, ou seja, sem a compra de outras empresas. No ano passado, movimentou mais de R$ 1,07 trilhão em transações, 39% a mais que em 2022. Além disso, operava 70 milhões de contas ativas.

O CEO da Dock, Antonio Soares, afirma que há dois caminhos para aumentar a fatia da receita que vem de fora do Brasil: chegar a mais países, o que inclui a América Central e o Caribe, e aproveitar o movimento de empresas latinas de outros setores que querem oferecer serviços financeiros. No México, as varejistas são um exemplo desse movimento. Mas ainda há potencial na oferta de serviços a bancos tradicionais que busquem digitalizar seus sistemas.

Plataforma de serviços financeiros

A Dock oferece uma espécie de “chassi” para que empresas financeiras ou não ofereçam cartão de crédito, Pix e plataformas que permitem ao cliente “montar” um banco sem a necessidade de pedir licença ao Banco Central. Quem detém a licença é a Dock.

Soares diz que futuramente, a empresa pode buscar uma abertura de capital, através de uma oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês). No entanto, a companhia tem conseguido executar o plano de crescimento mesmo com acionistas privados, e o IPO não é uma prioridade no momento. Na base, estão Riverwood Capital, Advent Global Opportunities e a Visa, entre outros nomes.