Dupla de tenistas brasileiros leva escritórios de investimentos à final do Aberto da Austrália

Os tenistas brasileiros Luisa Stefani e Rafael Matos venceram os australianos Marc Pollmans e Olivia Gadecki na rodada de ontem (25) do Aberto da Austrália (Australian Open, torneio de tênis de nível Grand Slam), conquistando assim vaga na final de duplas mistas da competição. Mas o olhar mais atento - particularmente aos uniformes de Stefani e Matos - nota que quem também chega à final da disputa são os escritórios de investimentos Faros e EQI, cada um patrocinando um dos atletas.

A Faros Private, parceira da XP com R$ 35 bilhões sob assessoria, patrocina Luisa Stefani há pouco mais de um ano. A atleta entrou no radar do escritório por meio de Felipe Bichara, sócio-fundador da Faros, apaixonado por tênis e amigo do treinador de Stefani, Leonardo Azevedo. Segundo Bichara, ele viu as dificuldades financeiras que atletas enfrentam para se manter em treinamento e se comoveu especialmente com o caso de Stefani após ela se lesionar na semifinal do Aberto dos Estados Unidos (US Open), em setembro de 2021.

”Ficamos pensando como seria a vida de um atleta de ponta parando um ano para se recuperar. Mesmo sem saber a data em que ela iria voltar às quadras, achamos que, no momento em que ela estava vivendo, [o patrocínio] ajudaria o profissional ao ver o quanto acreditamos nela”, conta Bichara, acrescentando que a sugestão do patrocínio foi “abraçada” pelos demais sócios, muitos também afeiçoados ao tênis. Para eles, o principal intuito do investimento - tanto de Stefani como do outro atleta patrocinado, Vittinho (Vittor Maciel), do kitesurf - não é obter retornos, como a conversão de clientes, mas sim “contar uma história juntos”, diz o executivo.

‘Tênis como possibilidade de crescimento’

Já a EQI Investimentos, parceira do BTG Pactual com R$ 20 bilhões sob assessoria, patrocina Rafael Matos desde o fim de 2022 e vê na relação com o tênis uma possibilidade de crescimento. “Vemos exemplos de marcas que usam o tênis como território para alcançar clientes, expandir a base e tornar a marca conhecida”, afirma Patrik Castilho, diretor de marketing (CMO) da EQI. Quem já é cliente também está incluso na estratégia, uma vez que há possibilidade de ações de relacionamento.

Castilho acrescenta que Matos é um atleta de Itajaí, em Santa Catarina - onde fica a sede da EQI - e que, com 26 anos, ele ainda tem “muito chão” pela frente. “Ele está indo muito bem e a acreditamos muito na vitória da dupla na final”, celebra o executivo, que também está na expectativa dos próximos torneios e na visibilidade que Matos deve ganhar por meio de competições e entrevistas.

Esporte é o favorito no mercado financeiro

Assim como Bichara e outros sócios da Faros, alguns clientes do escritório também são fãs e praticantes de tênis, conta o executivo. A popularidade do esporte no meio incentiva inclusive a participação de Stefani em conversas com os investidores - e Bichara diz que, durante o Expert XP, em agosto do ano passado, a fala da atleta emocionou a plateia presente.

”No tênis, você tem que lidar com situações em que é preciso ter muito controle emocional para superar momentos difíceis, você vai construindo a vitória aos poucos. É um esporte no qual não tem como você ter jogado mal e depois fazer um gol aos 45 do segundo tempo e ganhar. É preciso consistência”, avalia, desenhando um paralelo com características necessárias aos investidores. “Aprendemos muito com o esporte”, acrescenta Felipe Bichara.

Final será hoje à noite

Stefani e Matos disputam a final do Aberto da Austrália com os indianos Sania Mirza e Rohan Bopanna, um título inédito para o Brasil no tênis. Até hoje, apenas uma dupla totalmente brasileira havia alcançado uma final da chave mista - Cláudia Monteiro e Cássio Motta, na edição de 1982 de Roland Garros, na qual foram vice-campeões. A final com Stefani e Matos acontece nesta quinta-feira, dia 26, a partir das 22h00 (horário de Brasília).





Esta nota foi publicada no Broadcast Investimentos no dia 26/01/2023, às 12h06

