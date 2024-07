Ecom avalia aquisição para acelerar crescimento no varejo do mercado livre

Segundo o sócio da Ecom, Marcio Sant Anna, nesse nicho, a atuação da empresa será focada em contratos com margens de lucro mais altas e que possam garantir a sustentabilidade do negócio no longo prazo. “Se olhar em número de clientes a gente não vai aparecer no ranking, mas se olhar margem estaremos entre os cinco primeiros com certeza.”

No entanto, ele estima que mesmo com a atuação focada em clientes mais qualificados do que em grandes números, a tendência é que a carteira continue crescendo nos próximos meses. “A quantidade [de potenciais migrações] é tão grande que a gente vai chegar a três, a quatro mil clientes, até o final do ano que vem”, disse ao Broadcast Energia sobre o fato de haver mais de 180 mil consumidores aptos a aderir ao mercado livre na modalidade varejista.

Estratégia de ‘catequização’

Contudo, ao mesmo tempo em que analisa oportunidades de crescimento orgânicas e aquisições, a empresa continua sua estratégia de “catequizar” os consumidores, levando informações sobre quais os benefícios da migração e como este mercado funciona. “Tomamos a estratégia de canal e de agentes Ecom para oferecer energia aos clientes”, explicou ele.

Para esta tarefa, a comercializadora já tem 750 agentes que atuam em outros nichos, mas que fazem a divulgação do serviço de energia para suas carteiras. A meta, agora, é chegar 2 mil parceiros até o final deste ano. “Criamos aulas digitais sobre o que é o mercado livre, para o agente saber sobre o que está falando.”