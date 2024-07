Ekuia, que quer dar escala à produção sustentável na Amazônia, recebe aporte

Entre os objetivos do projeto, está a transformação de frutas, peixes e outros alimentos em insumos para a indústria alimentícia. A iniciativa tem um banco de dados integrado, que analisa o potencial regenerativo de cada ingrediente.

O próximo passo será identificar as comunidades e produtos que vão receber o apoio financeiro. Os recursos foram provenientes do Programa Prioritário da Bioeconomia, idealizado pela Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa) para captar recursos de investimentos obrigatórios em P&D (Lei de Informática). Será implementado com a coordenação da ONG Idesam, com o apoio da incubadora tecnológica WIT da FPFTech.





Este texto foi publicado no Broadcast no dia 25/07/24, às 16h50.