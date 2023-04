Em 5 anos, Roche investe R$ 33 milhões em pesquisas para doenças da retina

Doenças de retina devem atingir 1,7 milhão de brasileiros nos próximos cinco anos, segundo estudo da Roche Foto: Nonsap Visuals/Unsplash.com

A Roche Farma investiu R$ 33 milhões em estudos clínicos para a área oftalmológica no País desde 2018, sendo R$ 10 milhões no último ano. Foi a área cujos investimentos mais cresceram no período, com aumento de 96%.

Em 2022, os aportes totais em pesquisa clínica no País por parte da Roche superaram os R$ 440 milhões, com aumento de mais de 30% em relação a 2021.

O motivo para os investimentos em pesquisas oftalmológicas está na perspectiva de mercado. Doenças de retina, como a degeneração macular relacionada à idade (DMRI) úmida e o edema macular diabético (EMD), devem atingir 1,7 milhão de brasileiros nos próximos cinco anos, segundo estudos da própria empresa. Juntas, as duas doenças estão entre as principais causas de perda de visão e afetam hoje cerca de 40 milhões de pessoas em todo o mundo.

Empresa desenvolve medicamento para duas doenças da retina

Por isso, a Roche tenta lançar no mercado brasileiro um medicamento à base da molécula faricimabe, que trata essas duas doenças e aguarda aprovação da Anvisa, com expectativa para início das vendas ainda este ano.

Esta coluna foi publicada no Broadcast no dia 13/04/2023, às 15h23

