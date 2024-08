Em recuperação judicial nos EUA, Avon deve US$ 1,2 bi só para a Natura

A Natura &Co vai emprestar US$ 43 milhões à Avon e fazer uma oferta de US$ 125 milhões para seguir com as operações fora dos EUA Foto: Divulgação/Natura - 09/06/2022

A subsidiária da Natura &Co, Avon Products Inc (API), que pediu proteção contra credores nos Estados Unidos na noite de segunda-feira, 12, deve o montante de US$ 1,2 bilhão só para a holding brasileira, em dívidas com e sem garantias. As informações constam de documentos obtidos pela <b>Coluna do Broadcast</b>. No pedido entregue à Justiça americana, a Avon afirma ter somente US$ 2,9 milhões em caixa.

PUBLICIDADE “Na data da petição, os devedores tinham aproximadamente US$ 2,9 milhões disponíveis em dinheiro, o que não é suficiente para continuar suas operações e, portanto, exigem acesso imediato para o Financiamento DIP”, diz o texto. A Natura teria sido a única a se disponibilizar a fazer o empréstimo no modelo <i>debtor-in-possession (DIP)</i>, específico para companhias em processo similar ao de recuperação judicial. A Natura &Co vai emprestar US$ 43 milhões e, além disso, a empresa brasileira vai fazer ainda uma oferta de US$ 125 milhões para seguir com as operações da holding americana fora dos EUA, por meio de um processo de leilão supervisionado pela corte judicial. Hora de colocar dinheiro Em entrevista a jornalistas, o CFO da Natura &Co, Guilherme Castellan, disse que a situação da Avon Products Inc chegou a um ponto em que a Natura tinha de colocar dinheiro ali, para que a subsidiária pagasse os juros da dívida <i>intercompany</i> (dentro do mesmo grupo) de volta. Ele afirmou que, no momento da compra da Avon, os passivos de litígios da API eram muito baixos. “Eram basicamente custos de advogados”, disse.

No entanto, nos últimos anos os processos relacionados ao talco cresceram nos EUA. O pedido voluntário de proteção judicial vem em meio a uma série de processos que apontam o talco usado nos produtos da Avon como causador de câncer, seja de consumidores ou de funcionários. A rival Johnson & Johnson também enfrentou uma série de litígios, alguns de bilhões de dólares, o que levou a empresa a anunciar o fim da fabricação do talco infantil.

O documento da Avon lista os 22 maiores “casos do talco”. Em um dos casos recentes, um ex-funcionário da empresa em Chicago diz que ao trabalhar na linha de fabricação do produto foi exposto ao amianto e desenvolveu um câncer. A indenização do caso foi de US$ 24,4 milhões.





Este texto foi publicado no Broadcast no dia 13/08/2024, às 16h17.

