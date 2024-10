Em sete dias, BNDES destina R$ 3,9 bi para MEIs e MPMEs

Estima-se que, por meio do FGI PEAC, sejam aprovadas mais de 200 mil operações de crédito nos próximos 18 meses. O objetivo é fomentar investimentos e a criação de emprego e renda de microempreendedores individuais (MEIs) e micro, pequenas e médias empresas (MPMEs).

Cerca de 70% das operações do FGI PEAC são feitas com este segmento. Entre sua criação, em 2020, e o fim de agosto deste ano, foram aprovadas 335 mil operações que somam R$ 160 bilhões em crédito pelo programa.

Nova fase

Isso porque esta é mais uma fase de um programa iniciado em 2020. Em 1º de outubro, o banco de investimento, o MDIC (Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio), o MEMP (Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte) e o Conselho de Participação em Fundos Garantidores para MPME aprovaram a alavancagem de R$ 100 bilhões em crédito, com recursos que não haviam sido usados em 2020. Para isso, foram feitas contratações com 22 dos mais de 40 agentes financeiros habilitados a operar o programa.

“Estimular o crédito para MEIs e MPMEs é uma importante medida do governo do presidente Lula, que reconhece que os pequenos negócios têm mais dificuldade de acessar financiamentos em condições adequada”, afirma o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante. “Com isso, o BNDES mobiliza uma extensa rede de instituições financeiras parceiras, ampliando o apoio a esses segmentos, dentro do seu papel de banco de desenvolvimento.”