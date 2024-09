Emirates, BYD e PicPay disputam espaço na camisa do Palmeiras. É só pagar R$ 150 milhões

A disputa pelo posto de patrocinador master na camisa do Palmeiras tem três concorrentes no páreo, segundo fontes ouvidas pelo Broadcast. A companhia aérea Emirates, a montadora chinesa BYD e o PicPay negociam para assumir o contrato de R$ 150 milhões por ano. A marca escolhida para estampar a camisa do time com maior número de conquistas do Campeonato Brasileiro irá substituir a Crefisa após uma década.

PUBLICIDADE A Emirates é considerada a concorrente com mais prestígio por causa do histórico como patrocinadora de grandes times internacionais de futebol. Entre eles, os espanhóis Real Madrid e Milan, assim como o inglês Arsenal e o português Benfica. Mas a aérea de Dubai teria oferecido, inicialmente, R$ 130 milhões, enquanto a prioridade da presidente do Palmeiras, Leila Pereira, é atingir a meta de R$ 150 milhões por ano, ainda segundo fontes a par das negociações.

Crefisa e FAM deixarão a camisa do Palmeiras após dez anos como patrocinadoras do clube; marcas são ligadas a Leila Pereira, presidente alviverde Foto: Cesar Greco / Palmeiras

Crefisa e FAM não vão mais patrocinar

Na segunda-feira, 23, Leila indicou que as companhias administradas por ela, Crefisa e FAM, deixarão de patrocinar a equipe depois de uma década. “Vou te falar uma coisa: pode ser que a Crefisa saia da camisa do Palmeiras, mas o Palmeiras jamais vai sair da vida da presidente da Crefisa”, afirmou a dirigente, em evento para lançar a campanha à reeleição.

Procurados, Emirates e BYD não responderam até o fechamento desta reportagem. O PicPay optou por não comentar.

Publicidade





Este texto foi publicado no Broadcast no dia 25/09/2024, às 11h10.

O Broadcast+ é uma plataforma líder no mercado financeiro com notícias e cotações em tempo real, além de análises e outras funcionalidades para auxiliar na tomada de decisão.

Para saber mais sobre o Broadcast+ e solicitar uma demonstração, acesse.