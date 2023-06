Empresa de games Winzo cria fundo de US$ 10 milhões para startups da América Latina

Empresa indiana pretende utilizar US$ 50 milhões em aportes para o setor de entretenimento digital Foto: FELIPE RAU / ESTADAO CONTEUDO

A empresa de jogos para celular indiana Winzo lançou um fundo de US$ 10 milhões para investir em startups com foco em games na América Latina. O montante faz parte de uma iniciativa global da empresa que soma US$ 50 milhões em aportes para o setor de entretenimento digital.

O objetivo é encontrar até 15 startups da região que sejam voltadas ao desenvolvimento e distribuição de jogos virtuais. O aporte pode ser de até US$ 5 milhões em uma única empresa.

Executivos buscam empresas em evento do setor nesta semana em São Paulo

Esta semana, os executivos da empresa estarão em São Paulo no evento Big Festival, voltado para o setor de games, a fim de encontrar potenciais investidas. A América Latina deve movimentar US$ 5,1 bilhões no mercado de jogos para celular até 2024, de acordo com pesquisa da Newzoo, especializada em dados do setor. O Brasil tem atualmente o título de maior produtor de jogos da região - a produção mais do que dobrou entre 2018 e 2022.

A Winzo, fundada em 2028, já levantou US$ 100 milhões em rodadas de investimento. Entre os fundos que aportaram capital estão o Griffin Gaming Partners, um dos maiores exclusivamente focado em jogos. Stephen Pagliuca, copresidente da Bain Capital, também é investidor da empresa.