Equatorial desiste de oferta de ações e aumento de capital entra em cena

O aumento de capital da Equatorial foi aprovado pelo conselho no dia 14 e evita a diluição dos atuais acionistas que, dessa forma, garantem a potencial valorização vinda com a aquisição de 15% da Sabesp. Executivos de bancos de investimentos não descartam que, em um momento melhor do mercado, a empresa retome a oferta de ações, considerando que tem uma agenda de investimentos bastante pesada pela frente.

A Squadra, uma das sócias da Equatorial, com 4,9% do capital, costuma ser contra este tipo de oferta logo após aquisições. A gestora explica os motivos em sua mais recente carta aos investidores, onde cita que o maior “equívoco” da Equatorial foi fazer uma oferta de ações de R$ 1,2 bilhão logo após a compra da Celpa, a empresa de energia do Pará, em 2012. Sem citar a Sabesp na carta, a Squadra afirma que em sua participação no conselho e comitê de negócios, quando avalia potenciais aquisições, “somos refratários, via de regra, a emissões relevantes de ações”.

A gestora diz que a captação em 2012, que provocou uma diluição forte dos acionistas, se mostrou desnecessária e a Equatorial deixou de capturar a rápida melhora no resultado da Celpa após a transação. Pelos cálculos da Squadra, as ações da Equatorial teriam se valorizado 26% em 10 anos se a oferta de ações não tivesse ocorrido na sequencia da aquisição da Celpa.