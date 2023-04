Estreante do 5G, Unifique fecha acordo com chinesa ZTE em viagem de Lula

A Unifique, provedora de internet de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, fechou acordo com a chinesa Zhongxing Telecom Equipment (ZTE) para adquirir equipamentos para a internet de quinta geração (5G). O negócio foi firmado durante a viagem do presidente Lula com empresários à China nesta semana.

A Unifique é uma das estreantes da internet móvel. A companhia está começando a testar o 5G neste mês e prevê lançar suas redes comerciais até junho na Região Sul. Estão previstos investimentos de R$ 25 milhões com 5G em 2023.

Com 5G, provedora pretender atender redes empresariais

A empresa previa ativar o sinal neste começo de ano, mas enfrentou dificuldades técnicas e postergou a iniciativa. Com o 5G, a provedora vê muito potencial para atender, principalmente, redes empresariais e projetos de comunicação entre máquinas e automação.

A Unifique se uniu à Copel para participar do leilão do 5G em 2021 Foto: Dida Sampaio/Estadao

A Unifique se uniu à Copel para participar do leilão realizado pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) em 2021. Juntas, arremataram o lote C6, referente à faixa de 3.620 MHz a 3.700 MHz. O consórcio pagou um ágio de R$ 69 milhões e assumiu compromissos de R$ 500 milhões com investimentos na rede previstos no edital.

Empresa tem 18% de mercado de internet fixa em SC

A provedora é original de Santa Catarina, onde é muito forte no serviço de banda larga. No Estado, ela detém 18% do mercado de internet fixa, superando as grandes teles nacionais. A companhia catarinense realizou a oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) em 2021, quando levantou recursos para um plano de crescimento baseado em expansão orgânica das redes e também aquisições.

