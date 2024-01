Forte no agro, Fictor capta R$ 500 milhões para crescer em consignado

O público-alvo são servidores públicos municipais e estaduais, em que o Fictor consegue operar com margens maiores. O Fictor já opera no negócio e concedeu R$ 50 milhões em 2023, usando recursos próprios. Segundo o diretor de vendas da holding, Rafael Paixão, a expectativa é chegar a R$ 60 milhões concedidos por mês até o final do ano, com os recursos levantados via FIDC.

O Fictor opera cartões de crédito consignados e cartões de benefícios, em que o valor das faturas é descontado em folha. A operação é feita por três operadoras regionais compradas pelo grupo: a Vem Card, com origem no Pará e que começou a expandir operações para o Sudeste; o BCBR Bank, focado no Nordeste; e a Neo Crédito, que opera no Sul do País.

Grupo espera chegar a R$ 2 bi em concessões até 2025

Até 2025, o Fictor espera chegar a R$ 2 bilhões em concessões. Com isso, deve ampliar a participação dos produtos financeiros no mix de receita, hoje dominado pelas atividades no ramo alimentício, que incluem compra e venda de grãos e também o abate de aves. No ano passado, a holding faturou R$ 2,125 bilhões.

Enquanto começa a conceder crédito com os recursos captados junto à Leste, o Fictor dá o pontapé inicial em outra via de captação, um fundo que investe em FIDCs, ou FIC-FIDC. A empresa estruturou um veículo que será distribuído pela Genial, e que direcionará recursos aos fundos que financiam as atividades no agronegócio, em energia e em serviços financeiros. Em um estágio inicial, a captação foi de R$ 25 milhões.