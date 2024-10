Fusão de empresas de contabilidade Adccont e Focus cria grupo de R$ 60 milhões

A fusão deve criar um dos maiores grupos de contabilidade da América Latina, setor ainda muito pulverizado no Brasil, com uma série de escritórios pequenos. Em 2024, o faturamento combinado das duas empresas deve ficar em R$ 53 milhões. “A contabilidade está se reinventando”, comenta Guimarães. Na combinação dos negócios, a Adccont é mais conhecida por serviços contábeis e fiscais, e o Focus, mais voltado às operações de contabilidade para redes de supermercados. A transação foi assessorada pela VSH Partners, firma especializada em fusões e aquisições.

Prova do interesse pelo setor é que a Contabilizei, que tem 50 mil clientes, além do Warburg, agora seu maior acionista, tem o grupo japonês Softbank como segundo maior sócio. O Softbank ficou famoso por apostar em nomes como Nubank, Banco Inter, Quinto Andar e Rappi, isso só na América Latina. Para avançar no controle da empresa, o Warburg comprou participações de outros fundos, como o Kaszek.

No Brasil, entre os atrativos para se investir no setor de contabilidade, está o crescente número de profissionais que são pessoas jurídicas. Outro ponto é a excessiva complexidade tributária do país, o que querer a ajuda de profissionais e muitas dessas empresas oferecem tais serviços.

Estima-se que o universo é de 10 milhões de companhias de menor porte, incluindo as micros, que precisam fazer sua contabilidade anualmente. Isso em um mercado muito pulverizado, com vários escritórios pequenos oferecendo os serviços. Por isso, os fundos acreditam que a consolidação no segmento ainda está só no começo.