Gazit confirma venda de shoppings, mas diz que seguirá no Brasil

Shopping Light, no centro de São Paulo, é um dos cinco empreendimentos que fazem parte do fundo em que a Gazit está vendendo participação Foto: JB Neto/AE

A Gazit Brasil voltou atrás e confirmou hoje que contratou o Bradesco BBI para conduzir um processo de venda de participação em seus shoppings, assim como antecipou ontem a Coluna do Broadcast após apurar a informação com fontes de mercado. Inicialmente, a companhia negou.

Conforme noticiado ontem pela Coluna, o que está sendo ofertado ao mercado é uma participação no fundo de investimento constituído pela Gazit para operar os shoppings. A oferta abrange cinco centros de compra: Morumbi Town, Shopping Light e Mais Shopping (todos na cidade de São Paulo), Internacional Shopping (em Guarulhos) e Prado Boulevard (em Campinas). O fundo é dono de 100% desses ativos, com exceção do Morumbi Town, em que possui 80%.

A oferta conduzida pelo Bradesco BBI é de venda de uma participação minoritária no fundo, mas com possibilidade de os investidores até mesmo assumirem o controle, dependendo da proposta. O tom da oferta despertou a percepção do mercado de que a empresa poderia estar de saída do País, onde desembarcou em 2008.

Em uma nova nota enviada hoje à Coluna, a Gazit explicou que o processo consiste na busca por novos acionistas minoritários para os empreendimentos do grupo e que isso faz parte de um plano para aumentar os investimentos no mercado local, e não sair do negócio. A Gazit Brasil é uma subsidiária da israelense Gazit Globe, uma das líderes do mercado de shoppings mundo afora.

“Nossa estratégia é ampliar os negócios no País”, afirmou, em nota, o diretor financeiro da Gazit Brasil, Alexandre Freitas. “A companhia tem explorado oportunidades de venda de participação minoritária de seu fundo imobiliário, o Gazit Malls, como parte de sua estratégia de crescimento no mercado de shoppings e acesso a investidores no mercado de capitais, tendo contratado o Bradesco BBI para auxiliá-la nesse processo”, esclareceu. “A Gazit Brasil, há 15 anos no País, enxerga um cenário favorável e otimista para investimentos no Brasil”.

