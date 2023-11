Gestora da Cyrela lança fundo para financiar incorporadoras médias

Objetivo do fundo é financiar construtoras em capitais como São Paulo, Rio e Goiânia Foto: Marcelo Chello/Estadão Conteúdo

A Cy Capital, gestora de investimentos imobiliários que tem a Cyrela como acionista majoritária, acaba de lançar um fundo de crédito para incorporadoras residenciais de médio porte que atuam em capitais, como São Paulo, Rio e Goiânia, por exemplo.

A ideia é ocupar um espaço deixado pelos bancos, que tradicionalmente atendem primeiro as incorporadoras de grande porte. Este modelo de fundo vem crescendo no mercado nos últimos anos, impulsionado pelo cenário de juros altos.

Batizado de Cyrela Hedge Fund FII, o fundo da Cy busca captar até R$ 312 milhões. A XP será a coordenadora da oferta, voltada para investidores em geral. A cota inicial terá o valor de R$ 10,00.

Recursos vão para CRIs e participações em empreendimentos

A maior parte dos recursos vai para compra de certificados de recebíveis imobiliários (CRIs), operações de financiamento cujas garantias são as vendas dos imóveis. Outra parte dos recursos vai para compra de participação nos empreendimentos ou oferta de terrenos em permuta.

A expectativa do fundo é obter um retorno (yield) médio de 15,14% ao ano para os primeiros cinco anos, buscando superar no médio e longo prazo os fundos de recebíveis “puros”, que realizam apenas operações de crédito. A ideia é que a parte dos recursos alocada em participação nos empreendimentos (com maior risco e maior retorno) gere um ganho adicional.

A Cy foi criada em 2021 e tem outros dois fundos, sendo um para crédito imobiliário e outro de galpões logísticos, totalizando R$ 1,1 bilhão sob gestão.





