Gestora de Eduardo Saverin faz nova aposta em inteligência artificial

A B Capital está no grupo que participou da rodada que injetou US$ 320 milhões na Lambda, uma empresa que oferece serviços de computação em nuvem e hardware para treinamento de software de IA. A rodada foi fechada no último dia 15 e avaliou a empresa, criada em 2012 na Califórnia, em US$ 1,5 bilhão. É um dos primeiros unicórnios do ano, como são chamadas as startups que passam a valer mais de US$ 1 bilhão.

Ao justificarem o investimento, os gestores da B Capital argumentam, em carta, que a IA tem o potencial de redesenhar indústrias inteiras. E não só isso. Segundo os empreendedores, pode mudar totalmente a forma como as pessoas interagem com a tecnologia e a “Lambda é a empresa certa” para esta aposta.

Startup foi criada em 2012

A Lambda foi criada em 2012 pelos irmãos Stephen e Michael Balaban, a partir de uma insatisfação dos dois com os crescentes custos do armazenamento em nuvem. Na época, eles queriam desenvolver uma empresa de IA de reconhecimento facial. A solução foi construir a própria infraestrutura. Além da B Capital, entre os outros nomes que participaram do aporte está a Mercato Partners, gestora americana que no ano passado levou a brasileira Nuvini para ser listada na Nasdaq.

Saverin foi um dos fundadores da B Capital em 2015 e atualmente é copresidente. No ano passado, a gestora anunciou seu terceiro fundo, de US$ 2,1 bilhões, para investir em empresas de tecnologia de ponta. A gestora tem escritório nos Estados Unidos e Ásia e já fez investimentos em mais de 120 empresas jovens de tecnologia, em sua grande maioria nestas duas regiões. Até agora, ainda não fez investimentos na América do Sul.