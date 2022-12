Gestora Urca fecha esta semana único IPO do ano na B3

A última oferta de BDR novo na B3 foi há exatamente um ano, com o IPO do Nubank Foto: WERTHER SANTANA/ESTADÃO

A gestora carioca Urca fecha esta semana a única oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) na B3 em todo o ano de 2022. A oferta é da Urca Real Estate Holdings Co, empresa constituída em Bermudas para investimentos imobiliários nos Estados Unidos.

A definição do preço, inicialmente prevista para ocorrer em outubro, será nesta quarta-feira, 7. A faixa sinalizada pela gestora é que fique entre R$ 52 e R$ 68. Com o preço no meio desse intervalo, a oferta base seria de R$ 480 milhões. Para a operação ser fechada é preciso uma colocação mínima de R$ 25 milhões.

Gestora quer ser porta de entrada para mercado imobiliário nos EUA

A Urca quer mostrar que é a porta de entrada para o bilionário mercado imobiliário norte-americano. A tese da empresa é usar os recursos do IPO na construção de empreendimentos e na compra de participação em projetos já em operação. Estão no radar moradias estudantis, apartamentos residenciais para locação e prédios de escritórios, além de títulos de dívidas imobiliárias.

A operação será de BDR, recibos listados na B3 que representam uma companhia estrangeira. No caso a Urca Real Estate será listada na BSX, a Bolsa de Bermudas. A empresa foi criada em 2021, mas a gestora Urca existe no Rio desde 2009.

Na sua constituição, a empresa recebeu um capital inicial de US$ 4 milhões, quase todo já investido. A companhia fez cheques para comprar pequenas fatias em ativos nos Estados Unidos. O portfólio inclui 11 prédios comerciais nos Estados de Illinois e Wisconsin e residenciais na Flórida. Também tem aportes em dívida.

Captação pode alcançar R$ 576 mi com lote extra

O período de reserva dos papéis na oferta da Urca termina nesta terça-feira, 6. A aplicação mínima é a partir de R$ 1 mil para o investidor de varejo. Ao todo, serão ofertados 8 milhões de BDRs, com chance de um lote extra de mais 1,6 milhão de papéis, o que poderia elevar a captação total para até R$ 576 milhões. O IPO da Urca é coordenado pela Guide Investimentos. O assessor legal é o escritório Tozzini Freire.

A última oferta de BDR novo na B3 foi há exatamente um ano, em dezembro de 2021 com o IPO do Nubank. Em IPO de empresas locais, as últimas foram em agosto do ano passado, quando a Oncoclínicas e a Raízen estrearam na B3.

A gestora Leste, que aposta no mercado imobiliário americano, também quer abrir o capital na B3 via BDR. Tentou em meados de 2021, mas o mercado se fechou. Com participação na construção de supermercados da Amazon e na construção de um conjunto de duas torres com 500 apartamentos de luxo em Miami espera a melhora das condições do mercado para retomar o IPO.





