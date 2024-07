Governo de SP propõe criação de agência reguladora hídrica para ganhar eficiência

A nova agência será responsável pela gestão do uso da água em todo o Estado, para finalidades diversas: abastecimento público, indústria, agricultura, comércio, energia e mineração. A SP Águas substituirá o Departamento de Águas e Energia Elétrica (Daee), órgão que executa parte dessas funções atualmente. As atribuições incluem controlar, fiscalizar e regular as outorgas do direito de uso de recursos hídricos, ou seja, as autorizações necessárias para quem quer captar água ou construir uma barragem, por exemplo.

A expectativa é que o órgão tenha mais autonomia e independência, com mandatos definidos para seus dirigentes e fontes próprias de receita. A entidade será composta por um diretor-geral e outros quatro diretores, nos mesmos moldes da Artesp e da Arsesp. “Com essa transformação, ganhamos em governança, transparência e diálogo com a comunidade, criando uma instituição mais forte e autônoma, sem interferência política”, afirmou a secretária estadual de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, Natália Resende, ao Broadcast.

Proposta foi enviada à Assembleia Legislativa

A proposta de criação da SP Águas foi enviada pelo governo de São Paulo à Assembleia Legislativa do Estado (Alesp) no final do mês passado, em forma de projeto de lei complementar. A previsão é que o tema seja votado no retorno do recesso parlamentar, recebendo o aval entre agosto e setembro, segundo Natália.

A secretária destaca que o projeto foi enviado em regime de urgência, o que deve acelerar a tramitação. Além disso, não espera problemas para a aprovação por se tratar de uma pauta positiva. “Já estamos em tratativas com a Assembleia. Os deputados têm sido parceiros, entendendo nossas preocupações e desafios”, disse.