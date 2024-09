Governo estuda fundo para refinanciar dívidas de ‘casa própria’ popular

Fontes a par do assunto explicaram que existe um problema crônico em diversos municípios do Brasil envolvendo cooperativas habitacionais que acumulam dívidas de cooperados. Em muitos casos, elas construíram e venderam imóveis, sobretudo para famílias mais pobres, mas faliram pelo alto índice de inadimplência.

Como a Emgea não pode emprestar dinheiro, ela ficaria incumbida de encontrar agentes do mercado que concedam recursos de forma financiada aos cooperados, desde que a estatal assuma o compromisso prévio de comprar esse empréstimos. Nesse caso, os agentes emprestariam a verba em troca dos contratos imobiliários pendentes de quitação. A partir desses contratos, eles formariam uma carteira, emitiriam um Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) e venderiam para a Emgea.

Grupo está fora de programas habitacionais

Na prática, os moradores dos imóveis continuariam com a dívida em aberto, mas de forma financiada e sem pendência junto à Emgea, e conseguiriam a escritura do imóvel. A ideia, de acordo com fontes ouvidas pela reportagem, é garantir que a estatal cumpra sua função social e atenda uma parcela pobre da população que não é contemplada por programas habitacionais do governo.

Pessoas que participam das negociações afirmam que, para evitar riscos ao balanço da estatal, a Emgea investirá em outras frentes mais lucrativas como forma de compensação, como a negociação do direito de uso de imóveis do governo federal e a compra de “créditos estressados”. A demanda em torno das cooperativas habitacionais tem sido apresentada por municípios e entidades. O desenho final ainda está sendo discutido entre dirigentes da empresa e o Ministério da Fazenda.