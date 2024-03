Grupo Fictor cria empresa de pagamentos e terá cartão Amex e maquininhas

O grupo investiu R$ 40 milhões para criar a empreitada, que começou a ser desenvolvida em outubro do ano passado, em duas partes, uma de banco digital e outra de pagamentos. O primeiro passo foi pensar em um cartão de crédito, que será da bandeira Amex, com meta inicial de emissão de 15 mil plásticos por mês, conta o CEO do grupo, Rafael Góis.

Como não tem licenças do Banco Central para operar com serviços bancários ou empresa de pagamentos, a Fictor fez uma parceria com o Banco Genial e com a startup Aarin, comprada pelo Bradesco, e a Orbitall, que vai processar as operações do cartão Amex, uma das maiores bandeiras do mundo, mas que não tem a força das rivais no Brasil.

Bandeira pode ser terceira opção para classe média

Para a classe média, o cartão Amex pode ser uma opção adicional às bandeiras Visa e Mastercard, que dominam o mercado brasileiro, afirma o CEO da FictorPay, Rodrigo Abdo, citando uma pesquisa feita pelo grupo no mercado. “Poucas pessoas topariam ter mais um Visa ou Master na carteira, mas estão suscetíveis à proposta de uma terceira bandeira internacional, ainda mais Amex.”

A outra parte da estratégia em cartões da FictorPay é uma empresa de “adquirência”, o nome técnico para as maquininhas de cartões, um mercado muito disputado e que passou por uma guerra de preço nos últimos anos. Na visão do grupo, esse mercado, dominado por cerca de oito empresas, como Cielo, PagSeguro, Stone, Getnet e Rede, ainda tem potencial, especialmente para empresas menores, com faturamento entre R$ 20 mil a R$ 500 mil por mês.