Grupo liderado pela 99 prevê R$ 180 mi em investimentos para eletrificação em 2025

A Aliança pela Mobilidade Sustentável, liderada pela 99, prevê investir R$ 180 milhões em 2025 para estimular a eletrificação de veículos no Brasil. Com o novo montante, os aportes totais da iniciativa, criada em 2022, somarão cerca de R$ 460 milhões. Nos últimos dois anos, as medidas adotadas evitaram a emissão de 8 mil toneladas de CO2, equivalente a aproximadamente 64 mil árvores, segundo a coalizão.

PUBLICIDADE A Aliança pela Mobilidade Sustentável é formada pela 99 e mais 22 empresas de diferentes pontas da cadeia para facilitar desde a aquisição e locação de veículos até a recarga. Entre as companhias que compõem a iniciativa estão BYD, Santander, Movida, Marcado Livre, iFood, Raízen, Vibra, CAOA Chery e BV. “Além de estimular a aquisição de carros, temos trabalhado para estabelecer toda a infraestrutura necessária para suportar esta nova demanda por carros eletrificados”, afirma o diretor sênior de inovação na 99, Thiago Hipólito. A 99 encerra 2024 com 8,5 mil veículos eletrificados (elétricos e híbridos) cadastrados na plataforma, mais do que o dobro da meta inicial para este ano, de 3,5 mil. A expectativa é atingir 20 mil em 2025. Os veículos estão concentrados principalmente em grandes capitais, principalmente São Paulo, mas Hipólito vê espaço para expansão. “São Paulo é o plano piloto, mas começamos a ampliar a fronteira para outras cidades e vemos uma adoção massiva”, diz, citando os exemplos de Brasília, Curitiba e Salvador.

Entre as iniciativas de infraestrutura para atender a maior demanda, o diretor de inovação da 99 ressalta as relacionadas ao abastecimento dos veículos, como a ampliação da oferta de pontos de recarga rápidos em São Paulo, com descontos para os motoristas da plataforma. Além disso, a iniciativa oferece descontos de até R$ 1 mil por mês para custos operacionais e instalação de carregadores residenciais.

Motos elétricas

Além dos carros, a Aliança pela Mobilidade Sustentável está de olho também no mercado de motos eletrificadas. Em maio deste ano, a 99 anunciou a entrada do iFood e da 99Moto. A Vammo e a Riba, empresas especializadas em scooters elétricas nas versões próprias para transporte de carga ou passageiros, também passam a fazer parte da coalizão.

A chegada das empresas vai aumentar a frota de motos elétricas para locação pelos motociclistas parceiros da 99, segundo a companhia. Atualmente, são 1,7 mil motocicletas elétricas registradas na plataforma, com expectativa de terminar 2024 com 2 mil, chegando a 10 mil no próximo ano.

Fórum

O balanço das atividades realizadas pela iniciativa até aqui e as projeções para o ano que vem foram apresentados na segunda edição do Fórum da Aliança pela Mobilidade Sustentável nesta segunda-feira, 25, em São Paulo. O evento reuniu os principais nomes da eletromobilidade no Brasil para discutir os avanços e desafios do setor.

No fórum, a coalizão anunciou o Programa de Créditos de Carbono. A ação, em parceria com Osten e BVM12, busca gerar ganhos aos motoristas parceiros da plataforma por meio da redução de emissões de CO2. A aliança calcula que a iniciativa pode gerar um retorno de até R$ 200 por mês para os motoristas.

